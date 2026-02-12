В Лувре ликвидирована крупная сеть билетных мошенников

Французская полиция пресекла деятельность «крупной сети», занимавшейся махинациями с билетами в Лувр. Об этом сообщают местные СМИ, включая газету Le Parisien. Арестованы девять человек, включая двух сотрудников музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Злоумышленники были задержаны еще 10 февраля. Следствие полагает, что мошенническая схема действовала с лета 2024 года, а участвовали в ней как сотрудники музея, так и сторонние гиды и сотрудники туристических агентств. Они организовывали групповые экскурсии, численность участников которых превышала установленный лимит в 20 человек. С туристов взимали повышенную плату, а билеты не проходили через кассу. По мнению источников Le Parisien, основной целью мошенников были туристы из Китая.

Официальный представитель музея заявила, что самый посещаемый музей мира столкнулся с «ростом и диверсификацией» билетного мошенничества.

Скандал случился на фоне общего кризиса в управлении музеем. Так, в октябре прошлого года музей был ограблен, кроме того, сотрудники музея неоднократно объявляли забастовки, требуя увеличения штата, повышения зарплат и улучшения технического обслуживания здания музея.

Расследование деятельности мошеннической сети продолжается.

Виктор Буй