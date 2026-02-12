Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Лувре ликвидирована крупная сеть билетных мошенников

Французская полиция пресекла деятельность «крупной сети», занимавшейся махинациями с билетами в Лувр. Об этом сообщают местные СМИ, включая газету Le Parisien. Арестованы девять человек, включая двух сотрудников музея.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Злоумышленники были задержаны еще 10 февраля. Следствие полагает, что мошенническая схема действовала с лета 2024 года, а участвовали в ней как сотрудники музея, так и сторонние гиды и сотрудники туристических агентств. Они организовывали групповые экскурсии, численность участников которых превышала установленный лимит в 20 человек. С туристов взимали повышенную плату, а билеты не проходили через кассу. По мнению источников Le Parisien, основной целью мошенников были туристы из Китая.

Официальный представитель музея заявила, что самый посещаемый музей мира столкнулся с «ростом и диверсификацией» билетного мошенничества.

Скандал случился на фоне общего кризиса в управлении музеем. Так, в октябре прошлого года музей был ограблен, кроме того, сотрудники музея неоднократно объявляли забастовки, требуя увеличения штата, повышения зарплат и улучшения технического обслуживания здания музея.

Расследование деятельности мошеннической сети продолжается.

Виктор Буй

Секреты Лувра

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

Фото: AP

Фото: Global Look/ Russian Look

Фото: Global Look/ Russian Look

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: AP

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

