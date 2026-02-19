ТАСС: в Москве цена поездки на такси выросла до 2-3 раз из-за снегопада

Утром 19 февраля стоимость поездки на такси в Москве выросла на некоторых маршрутах из области в центр и по направлению к транспортных узлам в 2-3 раза, сообщает ТАСС. Агентство указывает, что в направлении из центра стоимость поездки осталась на обычном уровне.

В «Яндекс Go» предупредили, что из-за сильного снегопада в столичном регионе длительность поездок на такси может заметно возрасти, что приведет к удорожанию. Также на стоимость поездок для клиентов может негативно повлиять нехватка свободных машин в утренний час пик.

Во время предыдущего сильного снегопада в Москве в конце января в «Яндекс Go» заявили «Ъ», что «тарифы на поездки в непогоду не меняются», но «в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент». Он помогает привлечь на линию больше водителей, пояснили в компании. В сервисе утверждали, что в тот день «средний чек на такси вырос на 25% в утренний час пик». ТАСС тогда же, 27 января, говорил о 2-3 кратном росте стоимости. Корреспонденты «Ъ» в тот день убедились, что по некоторым направлениям цена услуги увеличивалась вдвое.