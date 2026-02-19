«Яндекс Go»: из-за снегопада в Москве время поездки на такси вырастет на 30%

Длительность поездки на такси в Москве и Подмосковье сегодня может вырасти на 30% из-за снегопада, предупредили в «Яндекс (MOEX: YDEX) Go». На некоторых маршрутах из области к транспортным узлам время в пути может быть в два-три раза больше.

Когда поездки длятся дольше, тарифы включают оплату за километры и минуты в пути, что влияет на стоимость поездки. Из-за большого числа клиентов в период с 7:00 до 9:30 мск может вырасти дефицит свободных машин на линии.

Чтобы не опоздать, в «Яндекс Go» рекомендуют не выезжать в часы пик (с 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 20:00) и закладывать больше времени на дорогу, передает ТАСС.

Сильный снегопад накрыл Москву сегодня ночью. В столице и области действует оранжевый уровень погодной опасности. «Яндекс Go» говорил, что увеличение времени поездки на такси может повысить ее стоимость до 20%.