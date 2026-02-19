Часть Белгорода осталась без отопления

В Белгородской области продолжают восстановительные работы на объектах энергетики после вчерашнего ракетного обстрела. Частично прекращена подача тепла в части жилых домов Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Вячеслав Гладков

Губернатор рассказал, что регион получил от Ленинградской области 251 тепловую пушку. Их передадут в региональное МЧС и направят для подачи тепла. В случае потери теплоснабжения их будут устанавливать в каждом подъезде многоквартирного дома. Также в область пришел поезд с гумпомощью, которая включает генераторы и адаптеры питания. Они пойдут на усиление работы пунктов обогрева, добавил господин Гладков.

Из-за участившихся ударов ВСУ жители 320-тысячного Белгорода жалуются на отсутствие света и воды. На этой неделе в городе была остановлена ТЭЦ. Вячеслав Гладков назвал колоссальным ущерб от ударов по тепло-энергетическому комплексу. Губернатор раскритиковал исполнение мэрией его поручений по ускорению подключения домов к отоплению.

