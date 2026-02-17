Белгородский губернатор назвал колоссальным ущерб от ударов по ТЭК

Аварийные бригады продолжают заниматься восстановлением объектов энергетики в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он назвал нанесенный ущерб колоссальным. По его словам, сотни тысяч жителей «нуждаются в тепле, воде, в электроэнергии, горячем водоснабжении».

Господин Гладков заявил, что «объем работы предстоит огромный». Он рассказал, что регион получил 25 мини-АЗС для заправки генераторов, их направят в приграничные муниципалитеты. В ближайшее время от ОНФ поступят еще 25 мини-АЗС и водонагреватели, которые планируется распределить по пунктам обогрева.

Жители 320-тысячного Белгорода после ракетных ударов ВСУ по критической энергоинфраструктуре продолжают жаловаться на отсутствие света и воды. Власти подтвердили, что в городе остановлена ТЭЦ. На вчерашнем заседании облправительства губернатор раскритиковал исполнение мэрией его поручений по ускорению подключения домов к отоплению.

