На Кубани осудили двух лжеброкеров на 2,5 года за обман на 14 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор двум мошенникам, действовавшим под видом финансовых консультантов. 41-летний москвич Алексей Литновский и его 25-летний сообщник из Южно-Сахалинска Жо Де Сик получили по 2,5 года лишения свободы за причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в период с декабря 2020 года по декабрь 2022 года осужденные совместно с другими участниками группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, убеждали граждан вкладывать деньги в якобы выгодные валютные операции. Не обладая необходимой квалификацией и опытом работы на финансовых рынках, они консультировали клиентов, гарантируя надежность инвестиций и обещая высокую прибыль.

По указаниям псевдоспециалистов потерпевшие регистрировались на биржевых платформах, переводили средства и совершали заведомо убыточные сделки. В результате действий мошенников пострадали 14 человек, общий ущерб составил 14,7 млн руб.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Суд удовлетворил иски пострадавших и сохранил арест на счетах третьих лиц для возмещения ущерба. Оба осужденных взяты под стражу в зале суда и отправятся отбывать наказание в колонию. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина

