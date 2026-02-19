Прокуратура проверяет массовую гибель рыбы в Щербиновском районе Кубани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту массовой гибели тарани в акватории Щербиновского района, произошедшей с 11 по 17 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Для расследования соблюдения природоохранного законодательства специалисты контролирующих органов по поручению прокуратуры края взяли образцы воды и донного грунта на месте гибели рыбы. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Прокуратура также контролирует ход процессуальной проверки, которую ведет территориальный отдел полиции в Щербиновском районе.

Алина Зорина