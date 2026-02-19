В Сочи прогнозируют шторм с волнами до 3,8 метра

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» продолжает действовать штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в течение суток ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

На побережье прогнозируются ливни с грозами, в предгорных районах возможны мокрый снег и метель. В акватории Черного моря ожидается шторм силой 5–6 баллов. Высота волн может достигать 3,8 м. В морском порту Сочи не исключено образование тягуна.

Муниципальные службы переведены в усиленный режим работы. Координацию действий профильных подразделений осуществляет городской оперативный штаб. Обстановка находится на постоянном контроле.

Жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности. В частности, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи. Также не рекомендуется выходить на набережные и пирсы в период неблагоприятных погодных условий.

По возможности следует ограничить поездки в горные районы и пользоваться общественным транспортом. Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

В случае происшествий необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Мария Удовик