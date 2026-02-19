«Победа» выполнит из Внуково часть рейсов, планировавшихся из Шереметьево

Часть рейсов авиакомпании «Победа», запланированных сегодня из Шереметьево, будут выполнены из Внуково. Из-за снегопада москвичам посоветовали добираться до аэропорта на метро.

В «Победе» пояснили, что корректируют расписание полетов из-за ввода временных ограничений на количество взлетно-посадочных операций в Шереметьево. Часть рейсов задержаны, их число не приводится.

«Клиенты перенесенных рейсов информируются заранее посредством смс-сообщения и телефонного звонка. Также для них создаются Telegram-чаты со всей актуальной информацией»,— добавили в пресс-службе.

Сильный снегопад начался в Москве ночью. В столице и области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На этом фоне столичные аэропорты корректируют расписание.