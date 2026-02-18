Аэропорты Москвы скорректируют расписание из-за сильного снегопада 19 февраля

Сильный снегопад в Москве отразится на расписании рейсов в столичных аэропортах, сообщила пресс-служба Минтранса России. В министерстве также не исключили отмену полетов.

По прогнозу синоптиков, 19 февраля в московском регионе выпадет более 70% от месячной нормы осадков. Снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15-17 метров в секунду.

Из-за непогоды в аэропорту Шереметьево ограничат взлетно-посадочные операции, сообщили в Минтрансе. Такое решение связано с необходимостью чистить перроны, взлетно-посадочные полосы, обрабатывать самолеты от обледенения и ритмично доставлять багаж в терминалы. О возможных изменениях в расписании 19 февраля предупредили пресс-службы Внуково, Жуковского и Шереметьево.

Пресс-служба «Аэрофлота» призвала пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло. Тем пассажирам, чей рейс уже отменили, предлагается вернуть деньги за билеты или переоформить их.

В предыдущий раз сильный снегопад накрыл Москву в конце января. Снег шел в течение трех дней, в городе выпало 21 мм осадков, или 40% от месячной нормы. Аэропорт Шереметьево работал в ограниченном режиме с 9:00 мск до 12:00 мск. Семь рейсов из петербургского Пулково в Москву были отменены, еще столько же задержаны менее чем на два часа.