Министром спорта Хакасии назначен Петр Макарчук
Петр Макарчук назначен министром спорта Республики Хакасия. К работе он приступил 18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы кабмина региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Необходимо, с одной стороны, обеспечить развитие массового спорта. С другой, важно, чтобы он подпитывал развитие спорта профессионального»,— поставил задачи перед новым членом правительства глава Хакасии Валентин Коновалов.
Уроженцу Ширинского района Хакасии Петру Макарчуку 53 года. Он является мастером спорта международного класса. В составе сборной России по бобслею принимал участие в Олимпийских играх. Имеет звание подполковника внутренней службы в отставке.
Пост министра стал вакантным в апреле 2025 года после отставки по собственному желанию Сергея Кочана. Как писал «Ъ-Сибирь», власти Хакасии проводили конкурс на замещение должности.