На пост главы минспорта Хакасии претендуют 14 человек

Более 30 человек подали заявки на замещение вакантной должности министра физической культуры и спорта Республики Хакасия. К очному собеседованию допущены 14 претендентов, сообщили в региональном правительстве об итогах первого этапа отбора.

1 июля специальная экспертная комиссия рассмотрела первые шесть кандидатур. В их числе, например, и. о. министра спорта Дмитрий Сафронов и член сборной России по бобслею на Олимпиаде 2006 года в Турине, руководитель Олимпийского совета республики Петр Макарчук.

«Глава региона (Валентин Коновалов.— «Ъ») обратил внимание на важность наличия у кандидата не только профессиональных компетенций, но и умения налаживать контакты с федеральным центром, особенно в условиях сложной экономической ситуации, которая требует от министра активной работы по поиску ресурсов»,— отметили в пресс-службе правительства.

Конкурс был объявлен 16 июня 2025 года. Пост министра стал вакантным в апреле после отставки по собственному желанию Сергея Кочана.

Валерий Лавский