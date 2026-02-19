«Ведомости»: рынок кофемашин в 2025 году вырос из-за высоких цен в кофейнях

Продажи кофемашин и кофеварок в России достигли исторического максимума в 2025 году, сообщают «Ведомости». За год реализовано около 2,6 млн устройств на общую сумму 38 млрд руб.

По данным «М.видео» и «ГФК-Русь», рост продаж в штуках составил 11,9%, в денежном выражении — 3,7%. Средняя цена кофемашины составила 14,5 тыс. руб. Около 40% продаж пришлось на модели дешевле 5 тыс. руб., 20% — на устройства дороже 25 тыс. руб.

Основные продажи (55–60%) приходятся на маркетплейсы, где оборот вырос на 46–119% в зависимости от категории. На сетевую розницу приходится около трети продаж, преимущественно в премиум-сегменте.

Основная причина роста — резкий рост цен в кофейнях, отмечают эксперты. Инвестиции в собственную кофемашину окупаются за месяц для бюджетных моделей и за полгода-год — для премиальных.

По данным аналитиков компании Quick Resto, в 2025 году цена чашки кофе выросла в среднем со 106 до 147 руб. Кроме того, за год количество компаний, специализирующихся на производстве в России чая и кофе, выросло на 7,7%. Основной прирост рынка обеспечивает кофе.

