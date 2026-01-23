В гуще популярных течений

Количество специализирующихся на производстве в России чая и кофе компаний за год выросло на 7,7%. Показатель более чем вдвое превосходит общий по рынку продуктов питания. Рост обеспечивает кофе: интерес к нему в рознице сокращается, но сбыт перетекает в кофейни.

На 1 декабря 2025 года в России зарегистрировано 1,37 тыс. компаний, основной вид деятельности которых — производство чая и кофе, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Год к году показатель вырос на 7,7%. Это более чем вдвое превышает средний рост числа производителей продуктов питания в целом — 2,94% за год, до 73,4 тыс. компаний. Аналитики «Контур.Фокуса» отмечают, что рост числа производителей чая и кофе в России ускорился: в 2024 году он оценивался в 5,65%.

Основной прирост рынка обеспечивает кофе.

Согласно данным Росстата, которые приводит «Контур.Фокус», в январе—октябре 2025 года его производство в России составило 72,8 тыс. тонн, прибавив 17,4% год к году. Аналитики BusinesStat отмечали рост на 9% по итогам всего 2025 года, до 157 тыс. тонн. Выпуск чая за десять месяцев года, согласно «Контур.Фокусу», сократился на 8,9% год к году, до 85,2 тыс. тонн. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов называет заметным рост числа производителей кофе.

Производство кофе растет, несмотря падение его розничных продаж. Согласно подсчетам аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в сентябре—ноябре 2025 года количество покупок сократилось на 4% год к году. Медианная стоимость пачки выросла на 13%, до 837 руб. Самое заметное снижение спроса аналитики зафиксировали для молотового кофе — на 11% год к году, продукция в капсулах потеряла 9% покупателей. Давление на потребителей оказали растущие несколько лет цены, отмечают в «Чек Индексе». Количество предлагающих кофе торговых точек, по данным аналитиков, сократилось на 6% год к году.

Но структура сбыта кофе меняется.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров считает основным драйвером этого рынка продукцию на вынос. Расширялась инфраструктура кофеен, в рознице активно появляются кофе-точки, поясняет он. Дополнительно эксперт выделяет импортозамещение ушедшей с рынка продукции. Чайные каналы сбыта, по мнению господина Кучерова, не расширяются. Это приводит к стагнации рынка: игроки конкурируют за доли. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов обращает внимание на то, что входной порог в кофейный бизнес остается невысоким.

Осложнить конъюнктуру для производителей кофе может снижение предпринимательского интереса к кофейням. Директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской говорит, что спрос на покупку готового бизнеса в этом сегменте в 2025 году сократился на 12%, что может говорить о насыщении рынка и повышенных требованиях к качеству и концепции. Артем Суворов считает, что кофейни перейдут от активного развития к консолидации.

Директор по финансам и продажам компании «Сварщица Екатерина» Никита Сторожук отмечает, что 2026 год станет сложным для кофеен из-за серьезного роста издержек. Из-за роста цен часть потребителей, по мнению эксперта, может вернуться к приготовлению кофе дома.

Рентабельность производителей кофе Никита Сторожук оценивает в 10–12%. Артем Суворов напоминает, что на рентабельность производства кофе сильно влияет волатильность мировых цен на сырье.

Александра Мерцалова