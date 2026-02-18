Кадыров рассказал о примирении с Керимовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его «никто не заставлял» разрешать конфликт с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Так глава республики прокомментировал слова главного муфтия, шейха Равиля Гайнутдина о том, что господа Кадыров и Керимов устранили разногласия во время встречи в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Меня никто не заставлял и не вызывал для этого в Кремль. Да и вообще, мне достаточно просто знать мнение Владимира Владимировича Путина, чтобы принять решение безотлагательно»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Глава Чечни добавил, что его «всегда связывали дружеские и деловые отношения» с Сулейманом Керимовым.

«Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве. Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки»,— рассказал господин Кадыров.

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров заявлял, что на него хотели заказать покушение и обвинил в этом Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни пригрозил им кровной местью, «если они не докажут обратное». Речь шла о стрельбе в офисе Wildberries в Москве в сентябре 2024 года.

В январе 2026 года господин Кадыров провел в Москве встречу с Сулейманом Керимовым. «Народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы»,— заявил тогда глава республики и пожелал сенатору успехов «во всех делах и начинаниях».