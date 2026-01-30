Кадыров провел встречу с сенатором Керимовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Глава региона назвал встречу плодотворной, но детали разговора не раскрыл.

Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов

Фото: Telegram канал Рамзана Кадырова

Фото: Telegram канал Рамзана Кадырова

«Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.

Во время рабочей поездки в Москву Рамзан Кадыров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, а также провел встречу с руководителем администрации главы государства Антоном Вайно.