Кадыров провел встречу с сенатором Керимовым
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Глава региона назвал встречу плодотворной, но детали разговора не раскрыл.
Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов
Фото: Telegram канал Рамзана Кадырова
«Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях»,— написал господин Кадыров в Telegram-канале.
Во время рабочей поездки в Москву Рамзан Кадыров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном, а также провел встречу с руководителем администрации главы государства Антоном Вайно.