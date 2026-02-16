Главный муфтий заявил о примирении Кадырова и Керимова

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, заявил главный муфтий, председатель Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин. По его словам, это произошло во время встречи в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина. В 2024 году господин Кадыров пригрозил сенатору кровной местью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов

Фото: Telegram канал Рамзана Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров (слева) и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов

Фото: Telegram канал Рамзана Кадырова

«Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента они пришли к полному согласию и взаимопониманию»,— сказал Равиль Гайнутдин в видеообращении в преддверии Рамадана.

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров заявлял, что на него хотели заказать покушение и обвинил в этом Сулеймана Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Глава Чечни пригрозил им кровной местью, «если они не докажут обратное». Речь шла о стрельбе в офисе Wildberries в Москве в сентябре 2024 года.

30 января господин Кадыров провел в Москве встречу с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. «Народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы»,— заявил тогда глава республики и пожелал господину Керимову успехов «во всех делах и начинаниях».