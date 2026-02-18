Краснодар вошел в топ-10 городов, жители которых купили больше всего золота

Краснодар занял седьмое место в рейтинге городов России, где на каждую тысячу жителей пришелся наибольший вес купленного в 2025 году золота. Результатами исследования «Индекс золотого города» с «Ъ-Кубань» поделились в холдинге Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным аналитического центра компании, на каждую тысячу жителей кубанской столицы пришлось 14,5 г драгоценного металла. В денежном выражении золотой запас краснодарцев достиг 587,3 млн руб.

Больше всего золота в прошлом году купили жители Санкт-Петербурга. На каждую тысячу горожан пришлось 36,6 г золота. В деньгах золотой запас петербуржцев достиг почти 2,5 млрд руб. К такому выводу аналитики пришли исходя из общего объема приобретенного золота и стоимости одного грамма. В Sokolov уточнили, что стоимость золота за грамм, по данным Банка России на 7 февраля 2026 года, превысила 12 тыс. руб.

На второй строчке рейтинга — Москва. Жители города приобрели золота всего на 0,5 г меньше, чем петербуржцы,— 36,1 г. Вместе с тем столица России стала абсолютным лидером по объему покупок в деньгах — суммарный золотой запас москвичей достиг 5,7 млрд руб.

Замыкает тройку лидеров Воронеж, где индекс составил 24,5 г драгметалла на тысячу горожан, а золотой запас — 455,6 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в 2024 году Краснодар занимал шестую строчку рейтинга «Индекс золотого города».

Маргарита Синкевич