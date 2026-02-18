Генпрокуратура отозвала иск об изъятии активов «Новоросцемента»

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Краснодарского края ходатайство об отказе от иска по взысканию активов группы «Актуальные инвестиции», которая контролирует два крупных предприятия на Кубани — «Новоросцемент» и Верхнебаканский цементный завод. Об этом говорится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ходатайство подано 18 февраля 2026 года. Подробности обращения не уточняются.

Первоначальное исковое заявление замгенпрокурора к АО «Актуальные инвестиции» (контролирует ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент») и двум кипрским фирмам — Nortox Investments Limited и Chevre Investments Limited поступило в краснодарский арбитраж 27 января 2026 года.

Согласно материалам надзорного ведомства, до сентября 2019 года 100% акций «Новоросцемента» и Верхнебаканского цементного завода находились у кипрских структур. Позднее они учредили АО «Актуальные инвестиции», внеся в его уставный фонд доли обеих цементных компаний. Генпрокуратура требовала признать эти операции недействительными и взыскать в пользу государства принадлежащие «Актуальным инвестициям» доли ОАО «Новоросцемент» и Верхнебаканского цементного завода. Активы оценили в сумму более 45 млрд руб.

29 января Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на доли и имущество ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», а также связанных структур.

Елизавета Ершова