Исполнители теракта в «Крокусе» попросили прощения у потерпевших

Обвиняемые в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» попросили прощения у потерпевших. Они обратились к суду и попросили проявить к ним снисхождение. Также о признании вины заявил предполагаемый лидер боевиков Шамсидин Фаридуни, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.

Прения прошли сегодня и продолжатся завтра во 2-м Западном окружном военном суде. Обратиться к суду успели 13 из 19 обвиняемых. Не назначать пожизненное также попросила защита исполнителей теракта. Адвокаты попросили инстанцию учесть жизненные ситуации и стечения обстоятельств фигурантов до совершения теракта.

Вчера гособвинение запросило пожизненные приговоры для 15 фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Трех подсудимых прокуроры попросили приговорить к 19 годам и 11 месяцам лишения свободы, а последнего обвиняемого отправить в колонию строгого режима на 22 года и 10 месяцев. На «максимально суровом наказании» также настаивала защита потерпевших.

Подробнее — в материале «Ъ» «15 пожизненных за 149 жизней».

Никита Черненко