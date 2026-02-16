Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненного заключения для фигурантов

Защита потерпевших по делу «Крокуса» потребует пожизненного для обвиняемых

Западный окружной военный суд 16 февраля в закрытом режиме проведет прения сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Адвокат потерпевших Людмила Айвар потребует назначить всем 19 фигурантам максимально суровое наказание, в том числе пожизненное заключение.

«Защита потерпевших в прениях сторон будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании для непосредственных исполнителей, а также иных причастных к теракту лиц — в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы»,— сказала Людмила Айвар ТАСС.

В числе обвиняемых — четверо непосредственных исполнителей теракта. Они признали вину. Остальным фигурантам предъявлено обвинение в теракте или содействии террористической деятельности. Прокуратура запросит наказание у суда на заседании 16 февраля.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Четверо мужчин открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 149 человек, трое числятся пропавшими без вести. Пострадали еще 609 человек.

Новости компаний Все