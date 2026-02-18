Ночью в Керченском проливе ожидаются волны до пяти метров

Крымский гидрометцентр предупредил об усилении ветра до 28 м/с и волнах высотой до 5 м в ночь на 19 февраля в районе Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Согласно прогнозу, в ночь с 18 на 19 февраля по Керченскому проливу, району Феодосия—Анапа Черного моря и западной части Азовского моря ожидается усиление ветра до 25 м/с с порывами до 28 м/с. Высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м, а на юге Керченского пролива — до 5 м. Утром 19 февраля прогнозируется обледенение судов.

Метеорологи предупреждают о вероятности чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией плавсредств в акваториях. Ожидаются трудности со швартовкой, возможны повреждения пришвартованных кораблей у причалов. Не исключены подтопления прибрежных территорий и смыв людей с берегоукрепительных и гидротехнических конструкций.

МЧС Республики Крым рекомендует капитанам воздержаться от выхода в море, а жителям и туристам — избегать пребывания на набережных и берегоукрепительных объектах. В экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

Алина Зорина