Кубанская блогер снова судится с Telegram и ВК из-за «перезалива» ее роликов

Кубанская блогер Валерия Дубенская из станицы Петровской Славянского района подала новые иски против Telegram Messenger Inc и ООО «В Контакте» в связи с «перезаливом» ее роликов. Сведения об этом размещены в картотеке Мосгорсуда.

В исках она требует от компаний заблокировать распространение иными пользователями ее роликов, «перезалитых» в свои каналы и аккаунты иными пользователями.

На этот раз она требует защитить ее интеллектуальные права на ролики про посев и подвязку огурцов, заморозку томатов, удобрения и прочее (всего 33 ролика). Суд уже принял обеспечительные меры, обязав Роскомнадзор прекратить создание техусловий для их распространения на иных аккаунтах во «В Контакте». Заседание по этому делу пройдет в начале марта.

По иску к Telegram Messenger Inc она требует заблокировать еще с десяток «перезалитых» на иные каналы роликов. По ним суд также принял обеспечительные меры, заблокировав их.

Всего на сайте Мосгорсуда опубликованы сведения о 12 подобных исках госпожи Дубенской. Практически все они предъявлены к тем же ответчикам, за исключением одного. В прошлом году она выиграла аналогичное дело у корпорации Google о блокировке ее роликов, «перезалитых» третьими лицами на иные каналы.

«Действия блогера Валерии Дубенской демонстрируют последовательный подход к защите своих авторских прав. После положительного решения суда о блокировке незаконного распространения своих роликов следующим этапом вполне ожидаемо станет подача исков о взыскании компенсации за нарушение авторских прав. В частности, ранее в Арбитражный суд Бурятии блогером подано исковое заявление о взыскании компенсации в размере 1,8 млн руб. к владельцу канала, на котором был распространен ее видеоконтент. Заседание назначено на 24 февраля. Вместе с тем судебная практика показывает, что по такой категории дел суды снижают размер компенсации до разумных размеров»,— говорит краснодарский юрист Виктория Ошуева..

Рекламный менеджер блогера пояснила «Ъ-Кубань», что в этой работе госпоже Дубенской помогает целая команда юристов и целью блогера являются не взыскания, а защита ее произведений.

