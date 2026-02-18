Четыре человека пострадали при столкновении машин Skoda и Mazda в Петрозаводске

На пересечении улицы Правды и проспекта Александра Невского столкнулись автомобили марок Mazda и Skoda. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Карелия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелия Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Республике Карелия

За рулем первой иномарки был водитель в возрасте 19 лет, второй — 28-летний автомобилист. При столкновении машину бренда Mazda откинуло на тротуар, где были пешеходы.

«Медицинская помощь понадобилась 44-летней пассажирке Skoda и трем женщинам-пешеходам в возрасте 48,45 и 39 лет»,— уточнили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Татьяна Титаева