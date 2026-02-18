Росимущество обжаловало в кассации отмену изъятия укрытия у «Воронежстальмоста»

Территориальное управление Росимущества по Воронежской области подало кассационную жалобу на решение 19-го арбитражного апелляционного суда, отменившего изъятие защитного сооружения гражданской обороны у АО «Воронежстальмост». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спор вокруг защитного сооружения площадью 185,6 кв. м на улице Волгоградской, 39 в Воронеже длится с января 2023 года — тогда Росимущество инициировало судебное разбирательство. В феврале 2025 года Арбитражный суд Воронежской области принял сторону ведомства, постановив передать объект в федеральную собственность. В том же месяце предприятие подало апелляционную жалобу.

По данным Rusprofile.ru, АО «Воронежстальмост» зарегистрировано в июне 1997 года в Воронеже. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 70,8 млн руб. Генеральный директор — Андрей Боровиков. Сведения об учредителях не раскрываются. По итогам 2024 года завод выручил 7,5 млрд руб., убыток составил 167 млн руб.

Подробнее о кампании Росимущества по истребованию укрытий в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова