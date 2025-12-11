Апелляция отменила решение об изъятии защитного сооружения у «Воронежстальмоста»

19-й арбитражный апелляционный суд 11 декабря отменил решение о передаче в федеральную собственность защитного сооружения гражданской обороны с территории завода «Воронежстальмост». Рассмотрение проходило в закрытом режиме, текст решения пока не опубликован в картотеке арбитражных дел.

Речь идет об объекте 185,6 кв. м на улице Волгоградской, 39 в Воронеже, который в феврале 2025 года арбитражный суд решил изъять по иску территориального управления Росимущества. Ведомство инициировало разбирательство в январе 2023 года.

Подробнее о масштабной кампании Росимущества по изъятию укрытий в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова