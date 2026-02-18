Зерновой терминал Тамань снизил перевалку в 2,3 раза

Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (входит в «Деметра-Холдинг») в 2025 году перевалил 2,42 млн т зерновых. Это в 2,3 раза меньше показателя 2024 года, когда объем составлял 5,6 млн т. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Снижение грузооборота связано с уменьшением экспортных квот в первом полугодии 2025 года. Квота на вывоз зерновых культур с 15 февраля по 30 июня составила 10,6 млн т против 29 млн т в 2024 году.

В течение 2025 года ЗТКТ модернизировал и ремонтировал портовую инфраструктуру. Это позволило увеличить производительность разгрузочно-погрузочных операций, ускорить очистку силосов и обработку автотранспорта.

Комплекс также завершил основной этап национального проекта «Производительность труда». В результате эффективность работы производственно-технической лаборатории выросла на 10%.

Сейчас ЗТКТ реализует масштабную инвестиционную программу. Она включает строительство железнодорожной инфраструктуры с выгрузкой и дополнительными силосными зернохранилищами, реконструкцию причальных сооружений, дноуглубительные работы, возведение дополнительной линии отгрузки и укрепление подходной эстакады. Завершение проектов запланировано на 2028 год.