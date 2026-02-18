«Кубань Кредит» получил премию «Банки года» за лучшее предложение для корпоративных клиентов

Банк «Кубань Кредит» стал лауреатом ежегодной премии «Банки года-2025», одержав победу в номинации «Универсальное комплексное предложение для региональных корпоративных клиентов».

Фото: пресс-служба Банка "Кубань Кредит"

В конкурсе принял участие продукт «Экспресс-гарантии» – сервис, который обеспечивает быстрое получение банковских гарантий для участия в аукционах, а также для исполнения государственных контрактов.

Как отметила заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак, электронные банковские гарантии сегодня особенно актуальны и востребованы среди корпоративных клиентов.

«Мы продолжим обеспечивать надежность во взаимодействии между заказчиком и исполнителем, предлагая нашим основным клиентам – представителям МСБ – универсальный банковский продукт для участия в госзакупках», – подчеркнула Елена Марущак.

Высокий уровень сервиса подтверждается и статистикой: только за 2025 год Банк «Кубань Кредит» предоставил клиентам 6,8 тыс. экспресс-гарантий на общую сумму более 5 млрд руб. Этот показатель на 23% превышает результаты аналогичного периода 2024 года.

Премия «Банки года» учреждена маркетплейсом для бизнеса YoFin и деловым журналом Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. В этом году награды вручались в 14 номинациях.

Подробная информация о банковских продуктах и услугах для бизнеса – на сайте, в офисах банка или в Контакт-центре по телефонам *2518 (звонок с мобильного бесплатный).

