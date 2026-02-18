«Донецкого народного губернатора» Губарева обвинили в дискредитации армии

На бывшего «народного губернатора» Донецкой области Павла Губарева составили административный протокол о дискредитации российской армии, сообщил РБК со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Дело зарегистрировали 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Павел Губарев — политический и общественный деятель. Во время протестов в 2014 году в Донбассе его объявили «народным губернатором» Донецкой области. Он стал одним из организаторов «Народного ополчения Донбасса», в котором отвечал за привлечение добровольцев в войска.

Сам господин Губарев не знает, с чем может быть связано обвинение. В комментарии РБК он предположил, что «кое-кому не понравились» его тексты. «Факт оцениваю как беспросветную глупость. Никаких последствий для себя не ожидаю»,— сказал он.

В 2022 году Павел Губарев поддержал проведение СВО и отправился служить рядовым. В 2023 году вместе с бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) организовал «Клуб рассерженных патриотов», который критиковал некоторые аспекты военной операции. По данным «Ъ», в этом же году силовики начали проверку Павла Губарева на экстремизм за посты в Telegram-каналах. Игоря Стрелкова обвинили в призывах к экстремистской деятельности и в 2024 году приговорили к четырем годам лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «На Игоря Гиркина наступил "русский мир"».