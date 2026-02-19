Горнолыжный сезон на курорте «Архыз» в самом разгаре

В преддверии длинных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, на курорте объявили о расширении линейки тарифов и запуске новых сервисов для удобства гостей и о праздничных гуляниях.

Фото: пресс-служба курорта "Архыз"

Цифровизация и многодневные тарифы

Для опытных райдеров, планирующих продолжительный отдых, курорт внедрил возможность покупки многодневных ски-пассов через новый официальный телеграм-бот @resortarkhyz_shop_bot. Это позволяет приобрести абонемент дистанционно, избегая очередей в кассы.

Фото: пресс-служба курорта "Архыз"

Акция «Праздники в движении» для тех, кто хочет провести выходные на курорте

Скидка на многодневные тарифы «3 дня» и «5 дней» — 20%

Можно приобрести 21, 22, 23 февраля или 7, 8 и 9 марта.

3 дня: было 12 550 руб., стало 10 050 руб. (взрослый), было 7 550 руб., стало 6 050 руб. (детский);

5 дней: было 20 250 руб., стало 16 200 руб. (взрослый), было 12 150 руб., стало 9 700 руб. (детский).

Тарифы действуют указанные дни подряд. В случае возврата — высчитываются откатанные дни по стоимости тарифа 1 день.

В стоимость уже включена пластиковая карта-носитель. Для детей все также действует акция «Архызские каникулы», предоставляющая скидку 40% на детские тарифы.

Вечернее катание и обучение

Любителям вечернего катания доступны специальные многодневные абонементы. Ски-пасс, позволяющий кататься под звездами несколько вечеров подряд, можно приобрести по следующим ценам:

2 вечера: 4 150 руб. (взрослый), 2 500 руб. (детский);

3 вечера: 6 050 руб. (взрослый), 3 650 руб. (детский).

Для тех, кто только осваивает склоны, запущено специальное предложение на занятия с профессиональным инструктором. При оплате от двух часов обучения гость получает услугу «фаст-трек» по стоимости дневного ски-пасса: 4 450 руб. для взрослых и 2 650 руб. для детей.

Фото: пресс-служба курорта "Архыз"

Аренда оборудования и хранение

Для более комфортного отдыха на выгодных условиях курорт предлагает тариф «Вместе дешевле», включающий ски-пасс и прокат оборудования.

Дневное катание: 6 850 руб. (взрослый), 4 450 руб. (детский).

Вечернее катание: 4 000 руб. (взрослый), 2 400 руб. (детский).

В Архыз-центре курорта в туристической деревне «Романтик» открыты: школа инструкторов «Три вершины», пункт проката снаряжения, современная камера хранения с локерами. Ячейки рассчитаны на размещение двух комплектов оборудования и оснащены системой бережной сушки, что гарантирует готовность снаряжения к следующему спуску.

Также при покупке ски-пасса гости могут оформить полис страхования*, действующий на территории маркированных трасс, за 200 руб.

Фото: пресс-служба курорта "Архыз"

Для тех, кто любит легкий экстрим

Гостям, не планирующим активные спортивные нагрузки, доступны прогулочные тарифы для посещения обоих склонов: 2 450 руб. (взрослый) и 1 450 руб. (детский). Для любителей острых ощущений работают высокогорные качели. Действуют комбинированные тарифы, включающие подъем на оба склона и катание на аттракционе:

Большие качели: 4 050 руб. (взрослый), 3 050 руб. (детский);

Малые качели: 3 250 руб. (взрослый), 2 250 руб. (детский).

Подробная информация о праздничной программе на Масленицу, 23 февраля и 8 марта здесь.

* САО «РЕСО-Гарантия»

ООО "Горные вершины". ОГРН 1222300066713, г.Краснодар, ул. Вологодская,д.11, пом. 18. ком.1

https://resort-arkhyz.ru/