Самые молодые сенаторы

18 сентября 2016 года 30-летний Рауф Арашуков стал сенатором от Карачаево-Черкесии. До этого он возглавлял Хабезский муниципальный район республики и избирался депутатом райсовета. С 2022 года отбывает пожизненный срок за организацию убийств.

24 ноября 2004 года 30-летний Игорь Пушкарев назначен членом Совета федерации от Приморского края. Ранее он был зампредом заксобрания Приморья.

22 октября 2012 года сенатором от Брянской области стал 30-летний Михаил Марченко — бывший замдиректора МУП «Брянский городской водоканал» и депутат горсовета Брянска.

8 октября 2018 года представителем Владимирской области в СФ стал 31-летний Александр Пронюшкин. До этого он работал начальником департамента в Евразийской стрелочной компании.

30 марта 2011 года сенатором от Омской области назначен 31-летний Алексей Сокин — бывший депутат Омского горсовета.

15 июня 2007 года представителем Псковской области в СФ стал 31-летний Андрей Турчак. Ранее он был председателем координационного совета «Молодой гвардии Единой России», депутатом Псковского облсобрания.

С 23 марта 2005 года Усть-Ордынский Бурятский АО (с 2008-го входит в Иркутскую область) в СФ представлял 32-летний Сергей Гордеев, основатель компании «Росбилдинг», будущий основной акционер ГК ПИК.

5 декабря 2001 года представителем Новосибирской области в СФ стал 33-летний Виктор Игнатов — экс-депутат Новосибирского облсовета.

26 мая 2010 года сенатором от Челябинской области стал 33-летний Руслан Гаттаров — бывший председатель координационного совета «Молодой гвардии Единой России».

С 12 декабря 2001 года Калмыкию в СФ представлял 34-летний предприниматель Игорь Провкин. До этого он работал президентом АКБ «Русский банкирский дом».

12 сентября 2024 года членом СФ от Республики Крым стал шахматист, гроссмейстер, победитель чемпионатов мира 34-летний Сергей Корякин.

22 сентября 2016 года сенатором от Коми был назначен 36-летний Дмитрий Шатохин. До этого он возглавлял комитет Госсовета республики по бюджету, налогам и экономической политике.

18 сентября 2023 года членом СФ от Алтайского края стала 37-летняя Наталья Кувшинова. Ранее она была депутатом Госдумы VII созыва и постпредом губернатора в краевом заксобрании.