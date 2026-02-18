Фигурантов дела о гибели подростка в Лянторе отправили под домашний арест

Сургутский районный суд (ХМАО-Югра) отправил под домашний арест директора и главного инженера муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта "Юность» по делу о гибели подростка в Лянторе, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции округа. Они обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемых под стражу в связи с большим общественным резонансом уголовного дела. Однако суд отказал в удовлетворении этого требования, ссылаясь на отсутствие в материалах следствия обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

«Заключение под стражу может быть применено лишь в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, с применением насилия либо с угрозой его применения, а также при отсутствии у обвиняемого места жительства или пребывания на территории РФ, при неустановлении его личности, нарушении ранее избранной меры пресечения, а также в случае уклонения от органов предварительного расследования или суда»,— говорится в сообщении.

Ни одного из этих обстоятельств следствие не подтвердило. В свою очередь в прокуратуре ХМАО-Югры заявили, что оспорят избранную обвиняемым меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 14 февраля на детей в Лянторе сошел снег с крыши крытого хоккейного корта «Штурм». От полученных травм 12-летний мальчик погиб. Еще двое получили телесные повреждения, их уже выписали из больниц.

Обвинения в халатности были предъявлены директору и главному инженеру центра физической культуры и спорта «Юность». По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли спорткомплекса и не приняли мер по ее очистке. Также они не обеспечили контроль за опасной зоной у стены здания, куда впоследствии сошел снег.

Полина Бабинцева