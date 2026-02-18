Жители Кубани отмечают сбои в работе Telegram

В работе мессенджера Telegram фиксируются сбои. От жителей Краснодарского края поступило около 2% жалоб от общего числа, следует из данных сайта Сбой.рф.

Общее количество жалоб на работу Telegram днем 18 февраля составляет более 1,2 тыс. За последние шесть часов жалобы были зафиксированы в 20 регионах РФ. На Москву пришлось около 46% обращений, на Санкт-Петербург — 17%, на Московскую и Иркутскую области — по 4%.

По данным Сбой.рф, проблемы в работе мессенджера могут возникнуть в результате аварии или технического сбоя.

Алина Зорина