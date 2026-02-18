Минспорта устранило все препятствия для восстановления статуса ОКР

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в интервью «Коммерсантъ Деньгам», что все препятствия для восстановление статуса Олимпийского комитета на международном уровне устранены. ОКР утратил международный статус в качестве признанного Национального олимпийского комитета в октябре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ключевая цель на этот год — восстановление статуса Олимпийского комитета России, все препятствия для этого устранены, решение должна принять юридическая комиссия и затем — исполком МОК. Это откроет нам дорогу к Олимпиаде-2028 в США, которую мы считаем реалистичным ориентиром в среднесрочной перспективе», — сказал господин Дегтярев.

На зимней Олимпиаде, которая проходит с 6 по 22 февраля в Италии, Россия представлена 13 спортсменами, они выступают в нейтральном статусе. Тем не менее, по словам министра, ситуация со снятием ограничений на участие российских атлетов начинает меняться. Хотя говорить о полном развороте, на его взгляд, пока рано, исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Международные федерации уже начали имплементировать это решение, допуски выдали уже 11 федераций по олимпийским видам спорта.

«Это открывает путь для России на юношеские Олимпийские игры в Сенегале осенью 2026 года, где наша сборная впервые за длительное время может выступить в полноценном статусе», — отметил господин Дегтярев. «Кроме того, в 2025 году мы активизировали юридическую работу, и это уже принесло конкретные результаты. ОКР совместно с национальными федерациями выиграл ряд дел в CAS и арбитражах международных федераций, восстановив права спортсменов в лыжных гонках, санном спорте, бобслее и настольном теннисе. К слову, именно благодаря этому на Олимпийские игры в Италии попали наши лыжники и саночники», — добавил министр.

«Отдельно стоит отметить прорыв в единоборствах — дзюдо, самбо, кикбоксинге, тайском боксе, где всем нашим атлетам вернули право выступать под национальным флагом и с гимном. Сборная России уже выступила на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио по дзюдо, завоевав 11 медалей», — сказал Михаил Дегтярев.

