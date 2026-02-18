Депутатам Госдумы и сенаторам напомнили о праве не декларировать доходы

На пленарном заседании Совета федерации вице-спикер верхней палаты Юрий Воробьев напомнил коллегам-сенаторам о новых правилах подачи деклараций о доходах. По данным «Ъ», на этой неделе аналогичные уведомления получили депутаты Государственной думы от фракции «Единая Россия» (ЕР).

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С 1 января чиновников и депутатов освободили от ежегодной сдачи деклараций. Теперь они обязаны отчитываться о доходах только в конкретных обстоятельствах: при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние три года.

Пакет соответствующих поправок был внесен в Госдуму под занавес осенней сессии — 10 декабря — группой депутатов, в которую вошли парламентарии всех фракций. Уже 24 декабря закон был одобрен Совфедом.

Один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) объяснил отказ от старых порядков их «архаичностью». По его словам, цифровизация антикоррупционного контроля обеспечивает постоянный мониторинг финансового положения чиновников.

Новые правила распространяются также на высшее руководство страны, представителей министерств и сотрудников судебной системы. При этом декларации о доходах и расходах чиновников и так не публиковались с 2023 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал указ, отменивший эту практику на время СВО.

