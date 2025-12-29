Антикоррупционная загогулина

Одним из главных сюрпризов осенней сессии Госдумы стала отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и парламентариев. Пакет из двух законопроектов, посвященных этому вопросу, внесла группа депутатов всех фракций и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Корреспондент отдела политики Ксения Веретенникова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Корреспондент отдела политики Ксения Веретенникова

Инициативы были одобрены Думой чрезвычайно оперативно: от внесения до принятия в третьем чтении прошло всего восемь дней. Теперь должностные лица, госслужащие, сенаторы и депутаты должны будут отчитываться о доходах только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или в случае крупных покупок, превышающих доходы семьи за последние три года.

Основных аргументов в пользу нового порядка у авторов было три.

Первый — соображения безопасности: мол, декларации о доходах подвергают риску тех, кто их подает, и особенно военнослужащих и правоохранителей.

Второй — неповоротливость старой системы: отчитываться об имуществе и доходах надо было раз в год, тогда как уже есть государственная информационная система «Посейдон», позволяющая «моментально» выявлять коррупционные риски и связи.

И наконец, третий аргумент: были случаи, когда «хороших людей» увольняли по утрате доверия из-за того, что они просто забывали указать в декларации какой-то банковский счет на три копейки или дедушкин «Запорожец».

А для самых злостных коррупционеров декларации никогда не были сдерживающим фактором, подчеркивал Василий Пискарев во время обсуждения инициатив. Прозвучало и привычное по нынешним временам мнение, что декларации «нам навязал Запад» в связи с вступлением России в ГРЕКО — международную организацию по борьбе с коррупцией.

Требование для чиновников, политиков и членов их семей декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера появилось в законодательстве в 2008 году. Тогда войну коррупции объявил только что избранный президент Дмитрий Медведев. Он лично инициировал разработку национального антикоррупционного плана, в рамках которого сам же и внес в Думу пакет законопроектов, в том числе проект «О противодействии коррупции», предусматривающий введение правила декларирования доходов.

С 2013 года в декларациях появилась и расходная часть: проверке подлежали сделки по приобретению активов, стоимость которых превышала доход за трехлетний период. А в последние годы добавилось требование декларировать средства в криптовалютах и в инвестиционных фондах.

Впрочем, решение, принятое Думой в декабре 2025-го, выглядит неожиданным только на первый взгляд, ведь ему предшествовало сразу несколько небольших шагов в том же направлении. Сначала возник вопрос о том, нужно ли сведения о доходах обязательно обнародовать.

В последние годы органы власти, определяющие по закону перечень должностей, которые требуют публикации деклараций, сами же сокращали эти списки, объясняя это соображениями безопасности.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса президент своим указом впервые перенес срок представления сведений о доходах и имуществе — с 1 апреля на 1 августа.

В 2022-м Владимир Путин издал еще один указ, которым разрешил не публиковать сведения о доходах участникам спецоперации. В том же году Дума рассматривала законопроект, освобождающий от подачи деклараций сельских муниципальных депутатов, работающих на неосвобожденной основе. Ко второму чтению в тексте появились поправки, относящиеся уже к федеральным парламентариям: обеим палатам Федерального собрания разрешили не публиковать декларации депутатов и сенаторов, ограничиваясь лишь «обобщенными статистическими сведениями». Авторы идеи вновь апеллировали к вопросам безопасности в условиях санкционного давления на Россию.

Правда, сразу после этого несколько парламентариев во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным заявили, что продолжат обнародовать эти сведения. Декларации спикера, как и раньше, регулярно размещались в его социальных сетях, а думский сайт отдельно разъяснял, какую часть дохода господин Володин направил на благотворительность. Многие депутаты — как единороссы, так и оппозиционеры — тоже публиковали сведения о своих доходах и имуществе на персональных страничках и в Telegram-каналах. Так что вполне возможно, что они и дальше продолжат это делать, чтобы продемонстрировать избирателям свою открытость, особенно в год очередных выборов в Госдуму.