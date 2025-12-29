Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Антикоррупционная загогулина

Ксения Веретенникова об отмене ежегодных деклараций для чиновников и парламентариев

Одним из главных сюрпризов осенней сессии Госдумы стала отмена обязательных ежегодных деклараций о доходах и имуществе для госслужащих и парламентариев. Пакет из двух законопроектов, посвященных этому вопросу, внесла группа депутатов всех фракций и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»).

Корреспондент отдела политики Ксения Веретенникова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Инициативы были одобрены Думой чрезвычайно оперативно: от внесения до принятия в третьем чтении прошло всего восемь дней. Теперь должностные лица, госслужащие, сенаторы и депутаты должны будут отчитываться о доходах только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое или в случае крупных покупок, превышающих доходы семьи за последние три года.

Основных аргументов в пользу нового порядка у авторов было три.

  • Первый — соображения безопасности: мол, декларации о доходах подвергают риску тех, кто их подает, и особенно военнослужащих и правоохранителей.
  • Второй — неповоротливость старой системы: отчитываться об имуществе и доходах надо было раз в год, тогда как уже есть государственная информационная система «Посейдон», позволяющая «моментально» выявлять коррупционные риски и связи.
  • И наконец, третий аргумент: были случаи, когда «хороших людей» увольняли по утрате доверия из-за того, что они просто забывали указать в декларации какой-то банковский счет на три копейки или дедушкин «Запорожец».

А для самых злостных коррупционеров декларации никогда не были сдерживающим фактором, подчеркивал Василий Пискарев во время обсуждения инициатив. Прозвучало и привычное по нынешним временам мнение, что декларации «нам навязал Запад» в связи с вступлением России в ГРЕКО — международную организацию по борьбе с коррупцией.

Требование для чиновников, политиков и членов их семей декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера появилось в законодательстве в 2008 году. Тогда войну коррупции объявил только что избранный президент Дмитрий Медведев. Он лично инициировал разработку национального антикоррупционного плана, в рамках которого сам же и внес в Думу пакет законопроектов, в том числе проект «О противодействии коррупции», предусматривающий введение правила декларирования доходов.

Как чиновники отчитывались о доходах

С 2013 года в декларациях появилась и расходная часть: проверке подлежали сделки по приобретению активов, стоимость которых превышала доход за трехлетний период. А в последние годы добавилось требование декларировать средства в криптовалютах и в инвестиционных фондах.

Впрочем, решение, принятое Думой в декабре 2025-го, выглядит неожиданным только на первый взгляд, ведь ему предшествовало сразу несколько небольших шагов в том же направлении. Сначала возник вопрос о том, нужно ли сведения о доходах обязательно обнародовать.

В последние годы органы власти, определяющие по закону перечень должностей, которые требуют публикации деклараций, сами же сокращали эти списки, объясняя это соображениями безопасности.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса президент своим указом впервые перенес срок представления сведений о доходах и имуществе — с 1 апреля на 1 августа.

В 2022-м Владимир Путин издал еще один указ, которым разрешил не публиковать сведения о доходах участникам спецоперации. В том же году Дума рассматривала законопроект, освобождающий от подачи деклараций сельских муниципальных депутатов, работающих на неосвобожденной основе. Ко второму чтению в тексте появились поправки, относящиеся уже к федеральным парламентариям: обеим палатам Федерального собрания разрешили не публиковать декларации депутатов и сенаторов, ограничиваясь лишь «обобщенными статистическими сведениями». Авторы идеи вновь апеллировали к вопросам безопасности в условиях санкционного давления на Россию.

Как Госдума завершила осеннюю сессию

Правда, сразу после этого несколько парламентариев во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным заявили, что продолжат обнародовать эти сведения. Декларации спикера, как и раньше, регулярно размещались в его социальных сетях, а думский сайт отдельно разъяснял, какую часть дохода господин Володин направил на благотворительность. Многие депутаты — как единороссы, так и оппозиционеры — тоже публиковали сведения о своих доходах и имуществе на персональных страничках и в Telegram-каналах. Так что вполне возможно, что они и дальше продолжат это делать, чтобы продемонстрировать избирателям свою открытость, особенно в год очередных выборов в Госдуму.

