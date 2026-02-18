Прокуратура отменила закупку минтруда Кубани на 469,5 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края добилась отмены госзакупки услуг по детскому отдыху на 469,5 млн руб. из-за нарушений при расчете стоимости контракта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нарушения выявили в ходе мониторинга Единой информационной системы закупок. Министерство труда и социального развития региона неправильно сформировало начальную цену контракта, используя недостоверные данные.

При расчетах ведомство учло коммерческие предложения взаимосвязанных организаций, что не позволяет использовать их как независимые источники ценовой информации. По данным краевой прокуратуры, такой подход создает риски ограничения конкуренции и неэффективного расходования бюджетных средств.

Прокуратура объявила заказчику предостережение о недопустимости нарушений закона. По итогам вмешательства надзорного ведомства закупку аннулировали.

Министерство принимает меры для повторного обоснования начальной цены контракта и организации конкурентных процедур.

Алина Зорина