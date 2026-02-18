«Все больше компаний рассматривают кадры как стратегический актив»

По итогам 2025 года представители строительной отрасли Ростовской области разместили более 34 тыс. вакансий, а медианная зарплата составила 106 тыс. руб. (+11,3 тыс. руб. к 2024 году). Такие данные опубликовал сервис hh.ru. В числе наиболее востребованных в регионе оказались электромонтажники (4,2 тыс. вакансий), слесари (3,3 тыс.), сварщики (3 тыс.), инженеры-конструкторы (2,5 тыс. предложений). По оценкам экспертов, к началу 2026 года строительная отрасль Дона продолжает работать в условиях кадрового дефицита. Особенно сильно не хватает квалифицированных инженерных и управленческих кадров, без которых реализация проектов становится рискованной, отметила руководитель HR-академии Элла Деткова:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Наиболее остро в Ростовской области, как и в Краснодарском крае, не хватает главных инженеров проектов (ГИПов), инженеров производственно-технического отдела (ПТО), прорабов и начальников участков, сметчиков, а также специалистов с компетенциями в цифровом проектировании и BIM (от англ. Building Information Modeling — создание и управление 3D-моделями зданий, — “Ъ-Ростов”). Эти роли требуют не только технических знаний, но и управленческих навыков, умения работать с подрядчиками, экспертизой и заказчиком. В то же время в отрасли наблюдается относительный переизбыток неквалифицированного линейного персонала — компании все реже готовы инвестировать в длительное обучение “с нуля”.

По итогам 2025 года строительная отрасль показала один из самых заметных ростов заработных плат на региональном рынке труда. В среднем рост составил 15-25%, а по дефицитным позициям — 30% и выше. Основные драйверы — конкуренция за опытных специалистов, усложнение проектов, повышение требований к срокам и качеству. При этом в Ростовской области компании чаще делают ставку на стабильность и долгосрочные трудовые отношения.

К числу самых высокооплачиваемых позиций сегодня относятся руководители проектов, главные инженеры проектов, технические директора, BIM-менеджеры. Все чаще их доход формируется из фиксированной части и бонусов, привязанных к срокам сдачи объектов, соблюдению бюджета и качеству реализации.

Среди ключевых трендов начала 2026 года можно выделить смещение фокуса с количества на качество команд, рост роли управленческих компетенций у технических специалистов, цифровизацию строительных процессов и усиление внимания к удержанию персонала. Все больше компаний рассматривают кадры как стратегический актив, от которого напрямую зависит устойчивость бизнеса в условиях замедления рынка и роста издержек.

Для сравнения, в соседней Кубани кадровая напряженность ощущается сильнее. Регион остается одним из лидеров по объемам жилищного и инфраструктурного строительства. Туда активно заходят федеральные девелоперы, что усиливает конкуренцию за специалистов. В Ростовской области рынок более сбалансирован, однако и здесь работодатели сталкиваются с ограниченным выбором опытных кандидатов».