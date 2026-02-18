Бывшего замгубернатора Курской области этапируют из столичного СИЗО

Ленинский райсуд Курска продлил срок содержания под стражей бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемого во взятке. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, его этапируют из СИЗО в Москве в изолятор №1 в Курск.

Ленинский райсуд Курска продлил срок содержания под стражей бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова, обвиняемого во взятке. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, сам бывший чиновник участвовал в заседании с помощью видео-конференц-связи из московского СИЗО, где сейчас находится. В Ближайшее время его этапируют в изолятор №1 в Курск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Защита Алексея Дедова просила перевести его под домашний арест, однако суд этого делать не стал. Под такой мерой пресечения находится местный житель Дмитрий Шубин, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки экс-чиновнику. В пресс-службе судебной системы Курской области отметили, что господин Дедов пребывал «в хорошем настроении». Обращаясь к адвокату, он сказал, что рад видеть «курские лица», а также, что на родной земле он будет чувствовать себя лучше.

17 февраля суд продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, который также обвиняется во взятке. По версии следственного департамента МВД, экс-руководители региона получили 20 млн руб. от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ. В СИЗО бывшего руководителя региона поставили на учет как склонного к суициду после того, как его предшественник Роман Старовойт застрелился из наградного пистолета.

Подробнее о деле бывших руководителей региона — в материале «Ъ» «Курские чиновники зарабатывали на обороне».

Сергей Толмачев, Воронеж