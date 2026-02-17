Экс-губернатора Курской области признали склонным к суициду

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который обвиняется СКР в получении взяток в особо крупном размере, был поставлен в СИЗО на учет как склонный к суициду и членовредительству. Об этом сообщил прокурор в ходе заседания суда 17 февраля по продлению ареста экс-чиновника.

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

В изоляторе господин Смирнов находится с апреля прошлого года. На учет как склонного к суициду его, как теперь выясняется, поставили в октябре, через несколько месяцев после того, как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и дал показания против своего предшественника — экс-губернатора Курской области Романа Старовойта. Сразу после отставки с поста министра транспорта в июле прошлого года тот покончил с собой, используя наградной пистолет.

Господин Смирнов не согласился с характеристикой из следственного изолятора. Его адвокат Александр Бессмельцев сообщил, что из-за сотрудничества экс-губернатора со следствием и дачи показаний против руководителей региона ему неоднократно поступали угрозы. В связи с этим, по мнению защиты, само уголовное дело надо рассматривать не в Курске.

Как рассказывал “Ъ”, Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова будут судить за получение взяток на сумму порядка 20 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следственного департамента МВД, чиновники получали взятки от коммерсантов, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ.

Сергей Толмачев, Воронеж