Кредитный рейтинг Краснодарского края подтвердили на уровне ruAA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Краснодарского края на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом на 2026 год. Сообщение размещено на сайте агентства.

Согласно методологии «Эксперт РА», рейтинг ruAA+ относится ко второй по значимости категории и свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности, финансовой надежности и устойчивости региона по сравнению с другими субъектами РФ, уступая лишь высшей категории AAA.

В агентстве отмечают, что оценка обусловлена сильным уровнем экономического развития региона, благоприятным инвестиционным климатом, устойчивой демографической динамикой и сбалансированностью бюджета. Долговая нагрузка края характеризуется как низкая. Позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая бюджетная автономия и гибкость расходной части бюджета.

Сдерживающим фактором аналитики называют относительно низкий уровень инвестиций в основной капитал по отношению к валовому региональному продукту в последние три года.

Одновременно агентство подтвердило рейтинг облигационного займа Краснодарского края серии 35003 на уровне ruAA+. Выпуск объемом 10 млрд руб. был размещен 14 ноября 2019 года, погашение запланировано на 12 ноября 2026 года.

Вячеслав Рыжков