Дропперам предъявили ущерб

К дропперам, предоставляющим свои банковские карты и счета для вывода средств мошенниками, с начала года столичная прокуратура подала более 1,5 тыс. исков на более чем 1 млрд руб. Всего в интересах жертв мошенников за неполный год в Москве взыскивают более 1,2 млрд руб. Несмотря на то что суды чаще всего удовлетворяют исковые требования в полном объеме, вернуть средства получается далеко не всегда, говорят юристы.

Прокуратура Москвы с начала года подала более 1,6 тыс. исков на сумму свыше 1,2 млрд руб. «в интересах жертв телефонных мошенников», об этом сообщили в пресс-службе ведомства 15 октября. Большая часть исков, более 1,5 тыс. на сумму 1 млрд руб., касается взыскания средств с дропперов — лиц, на чьи счета поступили похищенные мошенниками средства. Еще 149 исков на более чем 200 млн руб. поданы для оспаривания мошеннических сделок, включая продажи квартир и оформление кредитов, сообщили в прокуратуре Москвы.

«Цель мошенников — под любым предлогом похитить у введенной в заблуждение жертвы средства, — пояснили в столичной прокуратуре.— Чаще всего телефонные аферисты похищают сбережения граждан, используя для их фактического получения счета дропперов.

Под влиянием обмана потерпевшие, следуя телефонным указаниям, отдают сбережения, берут кредиты, микрозаймы, продают квартиры, автомобили и иное имущество, причем в срочном порядке и по цене значительно ниже рыночной».

Собеседник “Ъ”, близкий к ведомству, сообщил, что за аналогичный период прошлого года аналогичной статистики не было.

По последним данным ЦБ РФ, во втором квартале 2025 года мошенники украли у банковских клиентов около 6,5 млрд руб. Жертвам удалось вернуть всего 5% от этой суммы — 315 млн руб. При этом в этом году, по данным ЦБ, снизился «средний чек» мошеннических обналичиваний средств, до порядка 200–300 тыс. руб. относительно 2–3 млн руб. годом ранее.

Проблема дропперов стоит очень остро, подтверждает глава комитета по ИБ Ассоциации российских банков Андрей Федорец. Множество людей с невысоким доходом, а именно мигранты, пенсионеры, студенты и малоимущие, готовы за не слишком большую плату продать свои аккаунты в банках, рабочие карты, тем самым становясь вольными или «не сильно осознающими последствия» дропперами.

В июле вступил в силу закон об уголовной ответственности для дропперов. Так, за неправомерные действия с банковскими картами грозит уголовное наказание до шести лет лишения свободы. Сейчас в базе регулятора находятся примерно 1,2 млн таких злоумышленников, сообщал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи в сентябре.

Однако адвокат МКА «Аронов и партнеры» Сергей Шульман отмечает: практика расследования уголовных дел данной категории показывает, что дропперы, как правило, действуют осознанно. И потерпевшие, и прокуроры активно обращаются в суды с исками о взыскании неосновательного обогащения с лиц, на счета которых были переведены похищенные средства.

Суды, в свою очередь, удовлетворяют такие требования в полном объеме: «В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано его вернуть». Эти правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения самого приобретателя, потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. Версии ответчиков о том, что они «ничего не знали», во внимание не принимаются, говорит эксперт.

При этом, даже если иски удовлетворяют, вернуть деньги получается не всегда, отмечает адвокат, сооснователь АБ «След» Игорь Харин. Это происходит из-за того, что средства не задерживаются на счетах дроппера долго и уходят дальше по цепочке переводов. Если средства уже были выведены со счета дроппера, а другого имущества у него нет, то получить деньги по решению суда почти невозможно. В таких случаях исполнительное производство оканчивается «в связи с невозможностью взыскания», говорит Игорь Харин.

