Андрей Мисюра покинул АО «Корпорация развития Среднего Урала»

Денис Гарбузов назначен генеральным директором АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) решением совета директоров компании. Он сменил Андрея Мисюру, который руководил структурой с 2023 по 2026 год, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге и окончил УрФУ им. Б. Н. Ельцина по специальности «Развитие территорий и девелопмент недвижимости». С 2017 года он работал на руководящих должностях в ОЭЗ «Алабуга», включая должность директора департамента экономики и анализа рынков, а также заместителя генерального директора по экономике и финансам. С августа 2025 года он занимал пост директора департамента управления проектами в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Сообщается, что в ближайшее время Андрею Мисюре будет предложена управленческая должность в структурах свердловского правительства. «За годы его работы КРСУ впервые показало положительную динамику по экономическим показателям»,— говорится в сообщении департамента информационной политики региона. Господин Мисюра возглавил КРСУ после ухода из НПО автоматики, где был главой.

Андрей Мисюра родился в 1981 году, окончил радиофак УГТУ-УПИ (сейчас УрФУ). С 2003 года работал в НПО автоматики имени академика Семихатова (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), где прошел путь от техника первой категории до первого заместителя гендиректора по науке. В 2014–2016 годах возглавлял свердловское министерство промышленности. В мае 2016 года вернулся в НПО автоматики, заняв должность гендиректора. Под его руководством в НПО было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В декабре 2022 года он ушел в отставку.

Корпорация развития Среднего Урала является институтом при свердловском правительстве. Она отвечает за создание инфраструктуры для организации предприятий на территории региона. В конце 2025 года гендиректор Андрей Мисюра рассказал «Ъ-Урал» о том, чем КРСУ намерена заниматься в 2026 году.

Мария Игнатова