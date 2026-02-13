Более 60 мигрантов выявили при проверке магазинов в Петербурге

Сотрудники полиции продолжают проводить рейды в сети магазинов «Перекресток» и других торговых точках в Санкт-Петербурге. В ходе контрольных мероприятий установили 64 мигранта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Профилактическое мероприятие в отношении 25 объектов розничной продажи прошло 11 февраля. Специалисты выявляли и пресекали нарушение закона в сфере миграции. Правоохранители проверили более 300 граждан.

Соблюдением законодательства РФ пренебрегли 64 нелегала. Их доставили в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности.

Помимо этого, была проведена проверка в отношении частной охранной деятельности предприятий. Нарушения выявили в работе трех охранников.

Татьяна Титаева