У мигрантов скручивают колеса

В Санкт-Петербурге с 8 ноября будет запрещено нанимать мигрантов, работающих в России на основании трудового патента, водителями такси. Ограничения были приняты по инициативе губернатора города Александра Беглова еще в конце июля. Компаниям отвели три месяца, чтобы скорректировать количество иностранных работников. По оценке «Яндекс Такси», в Петербурге из-за новых ограничений водителей станет на 12% меньше. Эксперты при этом отмечают, что на рынке уже сейчас есть дефицит кадров.

В Петербурге «Яндекс Такси» с 7 ноября прекратит сотрудничество с водителями — иностранными сотрудниками, которые работают по патенту. Запрет коснется приезжих из безвизовых стран: Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины.

Такое решение продиктовано постановлением, которое 28 июля подписал губернатор Александр Беглов. В Петербурге запретили компаниям до конца года нанимать мигрантов на работу в сфере «легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем». У компаний было три месяца, чтобы подготовиться к новым правилам: как говорится в постановлении, «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие» с ним.

После публикации постановления в комитете по труду и занятости населения сообщили, что ограничения затронут около 4 тыс. человек.

По оценке «Яндекс Такси», количество водителей такси в Петербурге сократится на 12%, рассказали «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе компании.

В «Ситимобил» и «Таксовичкоф» полагают, что новые ограничения кардинально ситуацию на рынке не изменят. «После вступления в силу в 2023 году закона о такси, с учетом постоянного ужесточения законодательства в этой сфере и принятия все новых условий, с рынка ушло более 50% исполнителей, в том числе большинство мигрантов с патентами, поэтому вышеуказанный запрет существенно ничего не поменял. Мигранты давно работают в различных службах доставки, а не в такси»,— считает операционный директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Даниил Курашев. Впрочем, здесь стоит отметить, что еще через неделю, с 22 ноября, приезжим из вышеперечисленных стран будет запрещено также работать в сфере доставки.

«На работу рынка такси повлияли не запреты, связанные с мигрантами, а чрезмерная зарегулированность рынка, которая ухудшила положение всех игроков: агрегаторов (кроме монополиста), таксопарков, водителей и пассажиров. Исходя из тенденций можно прогнозировать еще большую монополизацию сферы, уход из бизнеса пассажироперевозок в менее зарегулированные автопарки, дальнейший отток водителей, а также планомерное увеличение стоимости поездок и времени подачи авто для пассажиров»,— предполагает Даниил Курашев.

В перспективе данный запрет на трудоустройство водителями может быть продлен на 2026 год. «Пока мы это [продление запрета] не комментируем, поскольку решение в стадии проработки»,— отвечают в пресс-службе комитета по труду.

В комитете также рассказали, что таксопарки не обращались к ним за помощью в подборе персонала. «Значительного роста вакансий водителей мы тоже пока не фиксируем. Насколько мы видим, процесс заполнения освободившихся мест уже происходит»,— говорят в пресс-службе.

При этом эксперты в сфере перевозок отмечают, что дефицит кадров на рынке есть уже сейчас, поэтому заменить сотрудников будет не так просто.

«Сообщество такси было предупреждено о запрете заранее. Они, конечно, думают, что это все отменят (так же, как и ждут отмены локализации). Но здесь важна последовательность: из заявлений властей следует, что запреты нужны были для безопасности жителей. Рынок перестроится, другого выхода нет. Пока ни одного вопроса или жалобы к нам [в парламентскую комиссию по транспорту] не поступало.— комментирует депутат петербургского парламента Алексей Цивилев («Единая Россия»).— Я думаю, что, в отличие от Москвы, где все отслеживают по системе Mos ID, в Петербурге будут работать "подключашки" (сервисы, которые подключают водителей к агрегатору.— «Ъ Северо-Запад»), через которых на линию выйдет любой водитель. Вопрос в том, как мы будем этих товарищей ловить».

Запрет принимать мигрантов на определенные должности введен уже в десятке регионов России. Ограничения действуют в Нижегородской, Тюменской, Саратовской, Ульяновской, Калининградской, Самарской, Новосибирской, Тульской, Новгородской, Калужской, Челябинской областях, а также в Камчатском крае, в Крыму и Якутии.

Надежда Ярмула