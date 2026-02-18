Песков призвал не предвосхищать итог переговоров США и Ирана

Решение иранской ядерной проблемы — предмет переговоров между Ираном и США, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что неправильно предвосхищать итоги переговоров.

«У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащенный уран, об этом речь шла. Ну а все остальное — это предмет для обсуждения между иранцами и американцами»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Вчера глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что по итогам непрямых переговоров в Женеве Иран и США достигли соглашения по нескольким основным пунктам сделки по ядерной программе. По данным источников The Wall Street Journal, Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов третьей стороне, например Москве.

