WSJ: Иран готов передать часть урана России

Иран на переговорах с США выразил готовность приостановить обогащение урана и передать часть запасов третьей стороне, например России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских и иранских дипломатов.

По данным издания, Тегеран также допустил заморозку обогащения на срок до трех лет и обсуждает возможность деловых контактов с США. При этом США настаивают на полном прекращении обогащения, а конкретные параметры возможного снятия санкций публично не обозначены. Иран рассчитывает получить быстрый доступ к примерно $6 млрд нефтяных доходов, размещенных в Катаре под американскими ограничениями.

По итогам непрямых консультаций в Женеве глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о согласовании нескольких ключевых положений будущего документа и «значительном прогрессе». Работа над текстом будет продолжена, дату следующего раунда стороны определят позже.