Иран готов откупиться от операции США

США и Иран проведут 17 февраля в Женеве второй раунд переговоров о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Иранские переговорщики готовятся поднять на них тему экономических стимулов, которые мог бы получить Вашингтон по условиям будущего соглашения с Тегераном. Иранцы предложили Белому дому заняться совместными проектами в нефтегазовой, горнодобывающей и авиационной промышленности. По данным израильских СМИ, во время предстоящей встречи в Швейцарии иранская делегация представит детальный план, как американские компании могли бы войти в иранскую нефтегазовую отрасль. Такой поворот вряд ли может понравиться Израилю. Правительство Биньямина Нетаньяху выдвигает к Тегерану ультимативные требования, касающиеся его ядерной и ракетной программ, а также поддержки радикальных группировок на Ближнем Востоке.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В Женеве 17 февраля пройдет второй раунд переговоров между США и Ираном. Речь на них пойдет о деэскалации обстановки на Ближнем Востоке, накалившейся в январе из-за жестокого подавления властями иранских протестов. Переговоры пройдут при посредничестве МИД Омана, который принимал у себя предыдущую встречу, состоявшуюся 6 февраля. Американскую делегацию снова возглавят спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Главой иранских переговорщиков станет глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Шеф иранской дипломатии прибыл в Швейцарию заранее — 16 февраля, чтобы побеседовать с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Как сообщил последний по итогам беседы, они с иранским министром обсудили «технические вопросы в рамках подготовки» к американо-иранским переговорам.

По данным издания Israel Hayom, Тегеран собирается использовать новую переговорную стратегию, в рамках которой предлагает Вашингтону получить долю в собственной экономике.

Эта тема впервые поднималась во время встречи 6 февраля, говорят источники Israel Hayom. По их словам, в Женеве иранская сторона планирует представить своим визави детальный план того, как американский бизнес может войти в иранскую нефтегазовую отрасль. В обмен на эти экономические уступки Иран требует скорейшей разморозки своих активов в западных банках и смягчения американских санкций.

То, что эта тема вынесена на повестку переговоров, подтвердил заместитель министра иностранных дел Ирана Хамид Ганбари, занимающийся вопросами экономического сотрудничества. «Переговоры касаются общих интересов в нефтегазовых месторождениях, совместных проектах, инвестициях в горнодобывающую промышленность и даже приобретения самолетов,— сообщил он.— Для обеспечения прочности соглашения крайне важно, чтобы США получили выгоду в сферах с высокой и быстрой экономической отдачей».

Дипломат допустил, что сделка может быть структурирована таким образом, что Иран возьмет на себя долговые обязательства, а его природные ресурсы послужат залогом. Отдельно господин Ганбари отметил, что ядерная сделка 2015 года — Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, Китай, США, ФРГ, Великобритания и Франция),— не обеспечивала экономических интересов США.

В Тегеране надеются, что возможная экономическая выгода, которую может получить США, заставит их отказаться от ряда своих требований, включая полный отказ иранской стороны от обогащения урана, ограничение программы баллистических ракет и прекращение поддержки ряда группировок на Ближнем Востоке.

Неизвестно, насколько подобные договоренности могут заинтересовать администрацию США, но они уж точно не устроят Израиль, главного сторонника силового сценария решения «иранской проблемы».

«Не буду скрывать от вас свой скептицизм по поводу любой сделки с Ираном,— заявил Биньямин Нетаньяху, выступая 15 февраля на конференции руководства крупнейших американских еврейских организаций.— Откровенно говоря, Иран надежен в одном: он лжет и обманывает… Если сделка и будет достигнута, она должна включать в себя несколько компонентов, которые, по нашему мнению, важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности всего мира, США, региона».

Во-первых, как отметил господин Нетаньяху, все обогащенные ядерные материалы должны быть вывезены из Ирана. Во-вторых, «не должно быть никаких возможностей для обогащения урана» — вплоть до демонтажа оборудования и инфраструктуры, которые позволяют это делать. В-третьих, Иран должен ограничить свой потенциал в соответствии с режимом контроля ракетных технологий (MTCR) — неформальным многосторонним соглашением, которое устанавливает лимит на дальность действия ракет и дронов в 300 км. В-четвертых, подчеркнул израильский премьер, Тегеран должен прекратить поддержку радикальных проиранских группировок на Ближнем Востоке.

Пока США дают понять, что настроены на серьезный диалог. «Никому не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем,— заявил 15 февраля госсекретарь США Марко Рубио, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по итогам встречи в Братиславе.— Мы разместили силы в регионе по простой причине: мы понимаем, что для них (американских войск, постоянно дислоцированных на Ближнем Востоке.— “Ъ”) там существуют угрозы. Мы видели, как им угрожали в прошлом, и мы хотим убедиться, что у них достаточно возможностей для защиты».

По данным источников канала CBS в американских военных и разведывательных кругах, в последние недели Вашингтон обсуждает варианты проведения военной операции против Тегерана, однако предоставив в ней ведущую роль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), как это было во время 12-дневной войны 2025 года. В случае нового полномасштабного конфликта Вашингтон мог бы обеспечить израильской авиации дозаправку в воздухе, а также добиться от арабских стран открытия воздушного коридора для самолетов израильских ВВС, отмечают собеседники CBS. Готов ли Трамп санкционировать американские бомбардировки иранской территории, они не уточняют.

Нил Кербелов