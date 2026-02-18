Дело о передаче сведений об объекте ВС РФ в Сочи направили в краевой суд

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 64-летней жительницы Новороссийска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена). Материалы дела направлены в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2024 года обвиняемая, находясь на территории Краснодарского края и Республики Крым, за денежное вознаграждение выполняла задания представителя иностранного государства. Речь идет об украинской организации, подконтрольной Службе безопасности Украины. Следствие полагает, что фигурантка дела осуществляла сбор и передачу сведений об объектах Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе.

Установлено, что передаваемая информация касалась военной инфраструктуры. Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю. По итогам расследования материалы были переданы в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.

После утверждения надзорным ведомством уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с санкцией ст. 275 УК РФ, за государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы. Решение о виновности и мере ответственности будет принято судом по результатам судебного разбирательства.

Мария Удовик