Гражданин США стал фигурантом нового уголовного дела в Воронеже

Вчера, 17 февраля, Центральный райсуд Воронежа отложил на 3 марта заседание по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч.2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) в отношении американца Роберта Гилмана. Как рассказали «Ъ-Черноземье» знакомые с ситуацией источники, гражданину США предъявлено обвинение в еще одном аналогичном преступлении. Таким образом, он стал фигурантом уже пятого уголовного дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман

В 2022 году Центральный райсуд Воронежа приговорил Гилмана к четырем годам колонии за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Американец, которого сняли с поезда за пьяный дебош, ударил представителя УМВД ногой по ноге. Позже срок сократили на год. Попав в ИК №2, Гилман устроил несколько драк с сотрудниками колонии и следователем. За дезорганизацию (ч. 2 ст. 321 УК РФ) его приговорили к семи годам и одному месяцу. Затем срок увеличили на год.

В конце 2025-го суд ужесточил наказание Гилмана до 10 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в двух эпизодах нападения на сотрудников УФСИН. Сейчас этот приговор обжалуется.

За время рассмотрения уголовных дел американец заявлял, что надеется на обмен. Посольство США в Москве рассказывало «Ъ-Черноземье», что серьезно относится к своему обязательству помогать гражданам США за рубежом и продолжит внимательно следить за делом Гилмана.

